В Кремле пообещали делать все необходимое для защиты Сапеги
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, может ли Россия поднять вопрос о том, чтобы задержанная в Минске София Сапега была передана российским правоохранительным органам и уже в РФ решался бы вопрос об уголовном преследовании.
"Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки. Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах", - ответил он.
Песков уточнил, что ему не известно о планах выйти с конкретными предложениями по этой ситуации к белорусской стороне.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.