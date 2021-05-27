https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

В Кремле пообещали делать все необходимое для защиты Сапеги

В Кремле пообещали делать все необходимое для защиты Сапеги - РИА Новости, 27.05.2021

В Кремле пообещали делать все необходимое для защиты Сапеги

Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:14

2021-05-27T13:14

2021-05-27T13:14

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

дмитрий песков

белоруссия

вильнюс

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, может ли Россия поднять вопрос о том, чтобы задержанная в Минске София Сапега была передана российским правоохранительным органам и уже в РФ решался бы вопрос об уголовном преследовании."Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки. Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах", - ответил он.Песков уточнил, что ему не известно о планах выйти с конкретными предложениями по этой ситуации к белорусской стороне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1734309595.html

https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html

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вильнюс

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, дмитрий песков, белоруссия, вильнюс, в мире