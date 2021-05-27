https://ria.ru/20210527/sapega-1734361540.html
В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке
В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке - РИА Новости, 27.05.2021
В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке
Посольство России в Белоруссии находится в постоянном контакте с родителями задержанной в минском аэропорту Софии Сапеги, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:44
2021-05-27T09:44
2021-05-27T10:40
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
telegram (приложение)
вильнюс
в мире
россия
мария захарова
белоруссия
софия сапега
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посольство России в Белоруссии находится в постоянном контакте с родителями задержанной в минском аэропорту Софии Сапеги, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что консул посетил девушку."Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены", — рассказала дипломат в эфире "Эхо Москвы".По ее словам, Сапега получает поддержку с российской стороны."Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем", — добавила представитель МИД .Захарова также подчеркнула, что пока россиянке не предъявили обвинения.Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем на борту находилась София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.Срок содержания девушки продлили на два месяца, в течение десяти дней ей предъявят обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что она — редактор Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Он и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.
https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/reaktsiya-1733900975.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), вильнюс, в мире, россия, мария захарова, белоруссия, софия сапега, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Посольство России
в Белоруссии
находится в постоянном контакте с родителями задержанной в минском аэропорту Софии Сапеги
, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Она отметила, что консул посетил девушку.
"Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены", — рассказала дипломат в эфире "Эхо Москвы
".
По ее словам, Сапега получает поддержку с российской стороны.
"Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем", — добавила представитель МИД .
Захарова также подчеркнула, что пока россиянке не предъявили обвинения.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич
— основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Его задержали
при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем на борту находилась София Сапега. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.
Срок содержания девушки продлили на два месяца, в течение десяти дней ей предъявят обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ показали видео, на котором Сапега призналась, что она — редактор Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Он и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.
Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.