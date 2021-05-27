https://ria.ru/20210527/sanktsii-1734470142.html

В Германии не исключили санкций против транзита газа через Белоруссию

В Германии не исключили санкций против транзита газа через Белоруссию - РИА Новости, 27.05.2021

В Германии не исключили санкций против транзита газа через Белоруссию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair нельзя исключать никаких санкционных мер, в том числе касающихся транзита российского... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:40

2021-05-27T17:40

2021-05-27T17:51

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

хайко маас

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair нельзя исключать никаких санкционных мер, в том числе касающихся транзита российского газа через Белоруссию."Здесь (в Лиссабоне) это тоже затрагивалось, но это скорее средне- и долгосрочная тема. Я сейчас не хочу исключить ничего, но необходимо провести определенные консультации, приобщить информацию и оценить возможности, которые у нас там есть", - сказал Маас журналистам в Лиссабоне, отвечая на вопрос прессы о возможных санкциях в отношении транзита газа через Белоруссию."Действия, которые мы видели в Белоруссии, которые мы видели от (президента страны Александра – ред.) Лукашенко, имеют террористические черты, это настолько неприемлемо, что мы не можем, собственно, ничего исключить", - добавил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/protasevich-1733567730.html

https://ria.ru/20210527/pomosch-1734442371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/potok-1733431169.html

боливия

вена

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, хайко маас, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, вена, в мире, мид германии, белоруссия