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Евросоюз продлил на год санкции против Сирии
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии - РИА Новости, 27.05.2021
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии
Совет ЕС в четверг на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по Сирии, говорится в распространенном заявлении Совета. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:17
2021-05-27T17:17
жозеп боррель
евросоюз
сирия
дамаск (город)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Совет ЕС в четверг на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по Сирии, говорится в распространенном заявлении Совета."Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год - до 1 июня 2022 года в свете продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения в этой стране", - говорится в документе.В ЕС пояснили, что из списка были исключены пять скончавшихся фигурантов. В список в настоящее время будут входить 283 физлица, против которых действуют запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов, а также семьдесят организаций.ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией.Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.В конце марта ЕС организовал международную донорскую конференцию "Брюссель-5", участники которой пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для оказания помощи сирийским беженцам в 2021-2022 году.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.Санкционный список на сегодня включает 283 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза, президентские выборы в Сирии, прошедшие 26 мая, не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/es-1734428177.html
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жозеп боррель, евросоюз, сирия, дамаск (город), в мире

Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

17:17 27.05.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Совет ЕС в четверг на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по Сирии, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год - до 1 июня 2022 года в свете продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения в этой стране", - говорится в документе.
В ЕС пояснили, что из списка были исключены пять скончавшихся фигурантов. В список в настоящее время будут входить 283 физлица, против которых действуют запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов, а также семьдесят организаций.
ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией.
Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
14:59В мире
ЕС: механизм санкций в отношении Белоруссии запущен
В конце марта ЕС организовал международную донорскую конференцию "Брюссель-5", участники которой пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для оказания помощи сирийским беженцам в 2021-2022 году.
Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.
Санкционный список на сегодня включает 283 физлица, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.
26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза, президентские выборы в Сирии, прошедшие 26 мая, не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.
 
Жозеп БоррельЕвросоюзСирияДамаск (город)В мире
 
 
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