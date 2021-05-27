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Производитель оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов
Производитель оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 27.05.2021
Производитель оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов
Запрет на открытую продажу самогонных аппаратов в России не решит проблему нелегального алкогольного рынка: нужно бороться с продавцами алкоголя или вводить... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:57
2021-05-27T14:57
россия
яндекс
андрей орлов
борис титов
новосибирск
китай
экономика
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Запрет на открытую продажу самогонных аппаратов в России не решит проблему нелегального алкогольного рынка: нужно бороться с продавцами алкоголя или вводить сертифицирование аппаратов, считает собственник и руководитель компании-производителя аппаратов "Доктор Градус" (Новосибирск) Андрей Орлов.Ранее аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. В докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ отмечается, что россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: в 2020 году в России в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года. В аппарате Титова считают, что кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не личного использования. Качество продукции при этом не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму, считают авторы доклада."Если такой запрет примут, то для нас это будет очень серьезным ударом, так как это наше основное направление и семейный бизнес, в котором работает около 50 человек. Практически все мы производим самостоятельно, поэтому у производителей, закупающих детали в Китае зачастую покупают гораздо больше, чем у нас. Мы также работаем на международный рынок – экспортируем аппараты и платим налоги", - рассказал Орлов.Производитель считает, что запрет не повлияет на продажу кустарного алкоголя, так как в интернете в настоящее время большое количество информации о том, как производятся такие напитки, а кроме того, простейшее оборудование для самогонного аппарата можно купить в любом строительном магазине. Однако он отмечает, что качество и безопасность продукции заметно снизятся."Лучшее – это сертифицирование, введение каких-то номерных шильдиков на каждую продукцию. Но к сожалению, это тоже не совсем подходит, потому что аппараты разборные и ввести сертификацию на каждую запчасть нереально. У нас самые маленькие аппараты состоят из 20-30 запчастей… Просто так запретить продажу… но можно продавать запчасти, которые могут использоваться не только для самогонных аппаратов. Это не приведет ни к чему", - сказал Орлов.Он считает, что гораздо эффективнее запрета на продажу аппаратов было бы ужесточение мер к продающим такой алкоголь, а также возможность получить лицензию на небольшие винокурни."Здесь нужно вводить какую-то лицензию на продажу. В других странах, где такие аппараты разрешены и стоят во многих домах, можно пить домашний алкоголь, но там продавать самогон нельзя, и если продают такой алкоголь, то за это жестко наказывают и штрафуют. У нас же штрафы за продажу алкоголя достаточно смешные… Поэтому нужно наказывать тех, кто продает, а гонят все да каждый", - сказал он.
https://ria.ru/20210527/samogon-1734350087.html
https://ria.ru/20210508/murmansk-1731497744.html
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россия, яндекс, андрей орлов, борис титов, новосибирск, китай, экономика

Производитель оценил идею запретить открытую продажу самогонных аппаратов

14:57 27.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкСамогонный аппарат
Самогонный аппарат - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Григорий Василенко
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Запрет на открытую продажу самогонных аппаратов в России не решит проблему нелегального алкогольного рынка: нужно бороться с продавцами алкоголя или вводить сертифицирование аппаратов, считает собственник и руководитель компании-производителя аппаратов "Доктор Градус" (Новосибирск) Андрей Орлов.
Ранее аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. В докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ отмечается, что россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: в 2020 году в России в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года. В аппарате Титова считают, что кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не личного использования. Качество продукции при этом не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму, считают авторы доклада.
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"Если такой запрет примут, то для нас это будет очень серьезным ударом, так как это наше основное направление и семейный бизнес, в котором работает около 50 человек. Практически все мы производим самостоятельно, поэтому у производителей, закупающих детали в Китае зачастую покупают гораздо больше, чем у нас. Мы также работаем на международный рынок – экспортируем аппараты и платим налоги", - рассказал Орлов.
Производитель считает, что запрет не повлияет на продажу кустарного алкоголя, так как в интернете в настоящее время большое количество информации о том, как производятся такие напитки, а кроме того, простейшее оборудование для самогонного аппарата можно купить в любом строительном магазине. Однако он отмечает, что качество и безопасность продукции заметно снизятся.
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"Лучшее – это сертифицирование, введение каких-то номерных шильдиков на каждую продукцию. Но к сожалению, это тоже не совсем подходит, потому что аппараты разборные и ввести сертификацию на каждую запчасть нереально. У нас самые маленькие аппараты состоят из 20-30 запчастей… Просто так запретить продажу… но можно продавать запчасти, которые могут использоваться не только для самогонных аппаратов. Это не приведет ни к чему", - сказал Орлов.
Он считает, что гораздо эффективнее запрета на продажу аппаратов было бы ужесточение мер к продающим такой алкоголь, а также возможность получить лицензию на небольшие винокурни.
"Здесь нужно вводить какую-то лицензию на продажу. В других странах, где такие аппараты разрешены и стоят во многих домах, можно пить домашний алкоголь, но там продавать самогон нельзя, и если продают такой алкоголь, то за это жестко наказывают и штрафуют. У нас же штрафы за продажу алкоголя достаточно смешные… Поэтому нужно наказывать тех, кто продает, а гонят все да каждый", - сказал он.
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