Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год
07:49 27.05.2021 (обновлено: 07:52 27.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Доклад подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым. В среду Титов назначил его на этот пост.
В докладе отмечается, что за 2012-2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тысяч в 2017 году с 305 тысяч в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. В последующие годы число таких точек немного увеличилось, и в настоящее время в России насчитывается порядка 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.
"Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь", - добавляется в материалах аппарата бизнес-омбудсмена. Авторы доклада указывают: в 2020 году в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).
При этом, отмечается в материалах. досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объем продаж через интернет. Так, по данным "Яндекса", на которые ссылаются авторы доклада, количество запросов на покупку алкоголя онлайн в 2020 году составило 64 тысячи, и количество запросов выросло на 30%.
В свою очередь, по экспертным оценкам рынка, доля интернет-торговли в структуре каналов нелегальных продаж алкоголя составляет в настоящее время порядка 7%.