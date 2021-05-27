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Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год
Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год - РИА Новости, 27.05.2021
Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год
Россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:49
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Доклад подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым. В среду Титов назначил его на этот пост.В докладе отмечается, что за 2012-2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тысяч в 2017 году с 305 тысяч в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. В последующие годы число таких точек немного увеличилось, и в настоящее время в России насчитывается порядка 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.При этом, отмечается в материалах. досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объем продаж через интернет. Так, по данным "Яндекса", на которые ссылаются авторы доклада, количество запросов на покупку алкоголя онлайн в 2020 году составило 64 тысячи, и количество запросов выросло на 30%.В свою очередь, по экспертным оценкам рынка, доля интернет-торговли в структуре каналов нелегальных продаж алкоголя составляет в настоящее время порядка 7%.
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россия, яндекс, борис титов, москва, общество, экономика

Титов заявил о росте спроса на самогонные аппараты за прошедший год

07:49 27.05.2021 (обновлено: 07:52 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Доклад подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым. В среду Титов назначил его на этот пост.
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В докладе отмечается, что за 2012-2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: до 215 тысяч в 2017 году с 305 тысяч в 2012 году (на 30%). Авторы связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. В последующие годы число таких точек немного увеличилось, и в настоящее время в России насчитывается порядка 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.
"Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь", - добавляется в материалах аппарата бизнес-омбудсмена. Авторы доклада указывают: в 2020 году в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).
При этом, отмечается в материалах. досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объем продаж через интернет. Так, по данным "Яндекса", на которые ссылаются авторы доклада, количество запросов на покупку алкоголя онлайн в 2020 году составило 64 тысячи, и количество запросов выросло на 30%.
В свою очередь, по экспертным оценкам рынка, доля интернет-торговли в структуре каналов нелегальных продаж алкоголя составляет в настоящее время порядка 7%.
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