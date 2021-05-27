https://ria.ru/20210527/samogon-1734350222.html

Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 27.05.2021

Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предлагает запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:44

2021-05-27T07:44

2021-05-27T07:44

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предлагает запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком, необходимо жесткое регулирование продажи таких аппаратов, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Доклад подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым. В среду Титов назначил его на этот пост.В докладе отмечается, что россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов: в 2020 году в России в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предлагает ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. "Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", - указывается в документе.Кроме того, продолжают авторы доклада, качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму. "Необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов", - резюмируется в докладе.Другая мера, предлагаемая аппаратом бизнес-омбудсмена - фиксация ставки акцизна на алкогольную продукцию на три года. "Увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90%", - отмечается в докладе. В свою очередь повышение уровня легальности может обеспечить больший и более стабильный объем поступлений в бюджет, чем рост ставки акциза.Другое предложение - смягчение ограничений по лицензированию розничных продаж алкоголя. Кроме того, авторы предлагают легализовать торговлю алкоголем через-интернет, а также ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов. По мнению авторов доклада, легализация интернет-продаж благодаря появлению новых игроков создаст конкуренцию розничным сетям, уменьшит расходы на доставку за счет увеличения среднего чека."Эти факторы приведут к снижению цен на продукты питания для населения", - отмечается в материалах. Кроме того, данная инициатива позволит потребителям покупать, а добросовестным производителям - продавать легальный алкоголь в "быстрорастущем и востребованном" канале дистанционных продаж.

https://ria.ru/20210527/samogon-1734350087.html

https://ria.ru/20210406/pokhmele-1604377729.html

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