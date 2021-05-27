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Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России
Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России - РИА Новости, 27.05.2021
Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России
Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:42
2021-05-27T07:42
2021-05-27T08:53
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общество
экономика
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.Другие регионы, где популярны запросы о показах таких устройств — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие.Москва и Петербург в числе лидеров не значатся.Аналитическую работу, которая есть в распоряжении РИА Новости, подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. В среду Титов назначил его на этот пост.
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россия, борис титов, москва, общество, экономика
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова
.
Другие регионы, где популярны запросы о показах таких устройств — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие.
Москва и Петербург в числе лидеров не значатся.
Аналитическую работу, которая есть в распоряжении РИА Новости, подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. В среду Титов назначил его на этот пост.