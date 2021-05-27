Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/samogon-1734350087.html
Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России
Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России - РИА Новости, 27.05.2021
Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России
Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T07:42
2021-05-27T08:53
россия
борис титов
москва
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148873/71/1488737117_0:1143:1607:2047_1920x0_80_0_0_2a714b9f5a13baa854d78a030812c0d0.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.Другие регионы, где популярны запросы о показах таких устройств — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие.Москва и Петербург в числе лидеров не значатся.Аналитическую работу, которая есть в распоряжении РИА Новости, подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. В среду Титов назначил его на этот пост.
https://ria.ru/20201207/privychki-1587947124.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148873/71/1488737117_0:842:1607:2047_1920x0_80_0_0_a72569f4a067dbcd9c7f0239f9ff2296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, москва, общество, экономика

Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России

07:42 27.05.2021 (обновлено: 08:53 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамогон. Архивное фото
Самогон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Другие регионы, где популярны запросы о показах таких устройств — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие.
Москва и Петербург в числе лидеров не значатся.
Аналитическую работу, которая есть в распоряжении РИА Новости, подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. В среду Титов назначил его на этот пост.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 05:48
Названы самые пьющие и курящие регионы России
 
РоссияБорис ТитовМоскваОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В ФСБ объяснили укрепление сухопутной границы с Украиной
10:38Источник: в агентстве по управлению госимуществом Красноярского края идет проверка
10:37Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти ребенка
10:36Боррель раскритиковал проведение выборов в Сирии
10:35Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном
10:31Кравчук призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска
10:17Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям
10:15Путин рассказал об истории создания центра имени Димы Рогачева
10:10Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
10:09Глава Погранслужбы ответил на угрозы Крымскому мосту со стороны Украины
10:09В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
10:07Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
10:07Самарские ученые разработали эффективные катализаторы для нефтехимической промышленности
10:02В Либертарианской партии заявили об обысках в Москве и Красноярске
09:58Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военных
09:57Яровая прокомментировала слова Дуды о России как "стране-агрессоре"
09:52Генконсул России прокомментировал столкновение судов в Охотском море
09:48В мэрии Оренбурга прокомментировали обыски у главы города
09:46Экс-мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции
09:44В МИД рассказали о помощи задержанной в Минске россиянке
Лента новостейМолния