https://ria.ru/20210527/samogon-1734350087.html

Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России

Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России - РИА Новости, 27.05.2021

Титов назвал главные "регионы-самогонщики" России

Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T07:42

2021-05-27T07:42

2021-05-27T08:53

россия

борис титов

москва

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148873/71/1488737117_0:1143:1607:2047_1920x0_80_0_0_2a714b9f5a13baa854d78a030812c0d0.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки. Об этом говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовили для президента сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.Другие регионы, где популярны запросы о показах таких устройств — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская и другие.Москва и Петербург в числе лидеров не значатся.Аналитическую работу, которая есть в распоряжении РИА Новости, подготовил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев. В среду Титов назначил его на этот пост.

https://ria.ru/20201207/privychki-1587947124.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис титов, москва, общество, экономика