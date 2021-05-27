https://ria.ru/20210527/ryanair-1734500263.html

ИКАО решила расследовать ситуацию с самолетом Ryanair в Минске

ИКАО решила расследовать ситуацию с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 27.05.2021

ИКАО решила расследовать ситуацию с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение провести расследование в связи с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, заявил... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:00

2021-05-27T21:00

2021-05-27T21:06

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

ирландия

минск

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла решение провести расследование в связи с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, заявил министр транспорта Ирландии Имон Райан."Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование в связи с инцидентом в Белоруссии и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении того, что это будет сделано", - приводятся слова Райана в заявлении минтранса Ирландии.В заявлении отмечается, что ИКАО, как ожидается, представит предварительный доклад по инциденту 25 июня.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210527/ryanair-1734496190.html

https://ria.ru/20210527/pismo-1734455540.html

https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

ирландия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, ирландия, минск, в мире