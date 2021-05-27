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Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске - РИА Новости, 27.05.2021
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T20:16
2021-05-27T20:16
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
михаил мишустин
москва
минск
в мире
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.По словам Мишустина, РФ "однозначно выступает против односторонних санкций"."Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - отметил он.Премьер добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/belaviya-1734453630.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, михаил мишустин, москва, минск, в мире

Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске

20:16 27.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в национальном аэропорту "Минск"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.
По словам Мишустина, РФ "однозначно выступает против односторонних санкций".
Сотрудники Международного аэропорта Жуковский загружают чемоданы пассажиров в багажный отсек самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - отметил он.
Премьер добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".
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