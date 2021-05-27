https://ria.ru/20210527/ryanair-1734496190.html

Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске

Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске - РИА Новости, 27.05.2021

Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске

Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:16

2021-05-27T20:16

2021-05-27T20:16

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.По словам Мишустина, РФ "однозначно выступает против односторонних санкций"."Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - отметил он.Премьер добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/belaviya-1734453630.html

https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

россия

москва

минск

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, михаил мишустин, москва, минск, в мире