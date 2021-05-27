https://ria.ru/20210527/ryanair-1734496190.html
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске - РИА Новости, 27.05.2021
Мишустин призвал не политизировать ситуацию с Ryanair в Минске
Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T20:16
2021-05-27T20:16
2021-05-27T20:16
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
михаил мишустин
москва
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734485815_0:143:2684:1652_1920x0_80_0_0_e5206d3291894c66e34c913921f63266.jpg
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Москва поддерживает позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.По словам Мишустина, РФ "однозначно выступает против односторонних санкций"."Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - отметил он.Премьер добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/belaviya-1734453630.html
https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html
россия
москва
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734485815_0:36:2683:2048_1920x0_80_0_0_d324758b61e4c3f1cc88af4981081664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, михаил мишустин, москва, минск, в мире