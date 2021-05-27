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Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair
Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair - РИА Новости, 27.05.2021
Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair
Швейцарский провайдер ProtonMail готов сотрудничать с властями ЕС по расследованию ситуации с Ryanair. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:48
2021-05-27T17:10
protonmail
ryanair
в мире
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ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский провайдер ProtonMail готов сотрудничать с властями ЕС по расследованию ситуации с Ryanair.По словам представителя ProtonMail, в компании "не увидели убедительных доказательств того, что белорусские заявления соответствуют действительности", и "готовы оказать поддержку европейским властям в их расследовании ситуации после получения соответствующего юридического запроса"."В связи с использованием ProtonMail белорусскими гражданами для защиты своей частной жизни, правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года. Мы осуждаем эти действия, а также недавние действия, связанные с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair", - подчеркнул представитель провайдера.
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protonmail, ryanair, в мире

Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair

16:48 27.05.2021 (обновлено: 17:10 27.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский провайдер ProtonMail готов сотрудничать с властями ЕС по расследованию ситуации с Ryanair.
По словам представителя ProtonMail, в компании "не увидели убедительных доказательств того, что белорусские заявления соответствуют действительности", и "готовы оказать поддержку европейским властям в их расследовании ситуации после получения соответствующего юридического запроса".
"В связи с использованием ProtonMail белорусскими гражданами для защиты своей частной жизни, правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года. Мы осуждаем эти действия, а также недавние действия, связанные с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair", - подчеркнул представитель провайдера.
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