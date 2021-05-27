https://ria.ru/20210527/ryanair-1734457482.html

Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair

Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair - РИА Новости, 27.05.2021

Провайдер Proton готов сотрудничать со следствием по ситуации с Ryanair

Швейцарский провайдер ProtonMail готов сотрудничать с властями ЕС по расследованию ситуации с Ryanair. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:48

2021-05-27T16:48

2021-05-27T17:10

protonmail

ryanair

в мире

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ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский провайдер ProtonMail готов сотрудничать с властями ЕС по расследованию ситуации с Ryanair.По словам представителя ProtonMail, в компании "не увидели убедительных доказательств того, что белорусские заявления соответствуют действительности", и "готовы оказать поддержку европейским властям в их расследовании ситуации после получения соответствующего юридического запроса"."В связи с использованием ProtonMail белорусскими гражданами для защиты своей частной жизни, правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года. Мы осуждаем эти действия, а также недавние действия, связанные с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair", - подчеркнул представитель провайдера.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/es-1734428177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

protonmail, ryanair, в мире