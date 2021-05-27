https://ria.ru/20210527/rpts-1734490056.html

В РПЦ выделили три группы церковных правонарушений

В РПЦ выделили три группы церковных правонарушений - РИА Новости, 27.05.2021

В РПЦ выделили три группы церковных правонарушений

Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". В РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:25

2021-05-27T19:25

2021-05-27T19:25

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". В документе выделены три группы церковных правонарушений, а его действие будет распространяться на пресвитеров (священников) и диаконов, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в четверг.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал РИА Новости, что в среду присутствие завершило рассмотрение положения."Церковные правонарушения, классифицированы по видам и разделены на три группы. Это преступления против веры и церковного единства, преступления против церковного устройства и управления, и правонарушения в области священнослужения и пастырского служения. В этом разделе предписаны конкретные меры воздействия, применяемые к правонарушителям. Действие "Положения" распространяется на пресвитеров и диаконов", - говорится в сообщении.Вместе с тем, положение устанавливает порядок наложения канонических запрещений и дисциплинарных наказаний. "В документе дается определение "церковного правонарушения", рассматриваются его разновидности и предписываются канонические прещения и дисциплинарные наказания, которые налагаются в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения и принимаемых во внимание сопутствующих обстоятельств", - сообщает отдел."Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей" будет вынесено на обсуждение и утверждение Архиерейского собора Русской православной церкви.Пленарные заседания Межсоборного присутствия проходят с 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Межсоборное присутствие РПЦ - совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является в том числе предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://ria.ru/20200826/sinod-1576350005.html

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