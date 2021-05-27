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В ФСБ оценили темпы строительства Киевом "Стены" на границе с Россией
В ФСБ оценили темпы строительства Киевом "Стены" на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2021
В ФСБ оценили темпы строительства Киевом "Стены" на границе с Россией
Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:30
2021-05-27T10:43
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта "Европейский вал" с 2014 года. Украинская сторона планировала установить сигнализации, инженерные заграждения, а также возвести опорные пункты и огневые позиции, в том числе для боевой техники.В мае этого года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что на работы потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов).По его словам, за все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.Некоторые депутаты Рад называли "Стену" Яценюка "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате выделенных на проект государственных средств. Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
https://ria.ru/20210506/granitsa-1731249591.html
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россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире

В ФСБ оценили темпы строительства Киевом "Стены" на границе с Россией

09:30 27.05.2021 (обновлено: 10:43 27.05.2021)
 
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Inna Varenytsia
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

"В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", — сказал Кулишов.

Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта "Европейский вал" с 2014 года. Украинская сторона планировала установить сигнализации, инженерные заграждения, а также возвести опорные пункты и огневые позиции, в том числе для боевой техники.
В мае этого года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что на работы потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов).
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По его словам, за все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.
О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
Некоторые депутаты Рад называли "Стену" Яценюка "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате выделенных на проект государственных средств. Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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