https://ria.ru/20210527/rogozin-1734473416.html

Рогозин почти удвоил свой доход в 2020 году по сравнению с 2019-м

Рогозин почти удвоил свой доход в 2020 году по сравнению с 2019-м - РИА Новости, 27.05.2021

Рогозин почти удвоил свой доход в 2020 году по сравнению с 2019-м

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал в 2020 году 83,1 миллиона рублей, почти в два раза больше, чем в 2019-м, следует из сведений о... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:50

2021-05-27T17:50

2021-05-27T18:00

роскосмос

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал в 2020 году 83,1 миллиона рублей, почти в два раза больше, чем в 2019-м, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте госкорпорации.Супруга Рогозина Татьяна за прошедший год заработала 2,8 миллиона рублей - чуть меньше, чем в 2019-м (почти 3 миллиона).В 2019 году Рогозин заработал 44,1 миллиона рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2018-м.Как и в 2019 году, в гараже главы "Роскосмоса" числятся автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, однако теперь не упоминается автомобиль Mercedes S560. Рогозин продолжает владеть земельным участком площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилым домом площадью 782 квадрата, но по сравнению с 2019-м у него не осталось в пользовании 346-метровой квартиры.В долевой собственности у супруги по-прежнему 346-метровая квартира, три машиноместа и автомобиль Range Rover.

https://ria.ru/20210331/deklaratsii-1603668173.html

https://ria.ru/20210421/peskov-1729303926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, дмитрий рогозин, общество