https://ria.ru/20210527/rezervy-1734447208.html

Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы России достигли исторического максимума - РИА Новости, 27.05.2021

Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы РФ с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили 600,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:16

2021-05-27T16:16

2021-05-27T16:16

россия

мвф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Международные резервы РФ с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили 600,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 7 августа 2020 года - тогда международные резервы РФ составили 600,7 миллиарда долларов."Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210415/dollar-1728452657.html

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россия, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика