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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/reyting-1734427691.html
Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет
Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет - РИА Новости, 27.05.2021
Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал на официальном сайте ежегодный рейтинг "З0 до 30", в котором назвал имена самых успешных и перспективных россиян в возрасте до 30 лет. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:18
2021-05-27T18:18
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал на официальном сайте ежегодный рейтинг "З0 до 30", в котором назвал имена самых успешных и перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Изначально редакторы списка составили лонг-лист, в который включили 100 номинантов, разделенных на десять различных категорий, например, "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Новые медиа", "Музыка", "Искусство" и другие. После экспертный совет, редакция и читатели (они могли голосовать на сайте издания) выбрали по три лауреата в каждом разделе. Например, в рубрике "Музыка" победителями стали диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek), участники группы Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская и саунд-продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб). В "Искусстве" самыми перспективными россиянами до 30 лет назвали актрису Варвару Шмыкову, оператора Ксению Середу и художника Вову Перкина. В "Моде и дизайне" первенство у обладательницы бренда нижнего белья Марии Лебедевой, стилиста Ксюши Смо и визажиста Кейт Мур. Лидерами "Новых медиа" стали блогер Антон Лядов, стример Вячеслав Леонтьев и продюсер Ирина Колмыкова. В Forbes отмечают, что когда редакция и эксперты формировали этот список, они учитывали несколько критериев: возраст (претенденты должны быть не старше 30 лет), конкурентоспособность на российском и мировом уровнях и "признание в профессиональном сообществе".
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новости культуры, шоу-бизнес, forbes

Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет

18:18 27.05.2021
 
CC BY 3.0 / Forbes / Slava Marlow. Кадр из видео
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY 3.0 / Forbes /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал на официальном сайте ежегодный рейтинг "З0 до 30", в котором назвал имена самых успешных и перспективных россиян в возрасте до 30 лет.
Изначально редакторы списка составили лонг-лист, в который включили 100 номинантов, разделенных на десять различных категорий, например, "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Новые медиа", "Музыка", "Искусство" и другие. После экспертный совет, редакция и читатели (они могли голосовать на сайте издания) выбрали по три лауреата в каждом разделе.
Например, в рубрике "Музыка" победителями стали диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek), участники группы Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская и саунд-продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб).
В "Искусстве" самыми перспективными россиянами до 30 лет назвали актрису Варвару Шмыкову, оператора Ксению Середу и художника Вову Перкина.
В "Моде и дизайне" первенство у обладательницы бренда нижнего белья Марии Лебедевой, стилиста Ксюши Смо и визажиста Кейт Мур.
Лидерами "Новых медиа" стали блогер Антон Лядов, стример Вячеслав Леонтьев и продюсер Ирина Колмыкова.
В Forbes отмечают, что когда редакция и эксперты формировали этот список, они учитывали несколько критериев: возраст (претенденты должны быть не старше 30 лет), конкурентоспособность на российском и мировом уровнях и "признание в профессиональном сообществе".
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