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https://ria.ru/20210527/reyting-1734421875.html
Москва заняла второе место в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19
Москва заняла второе место в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2021
Москва заняла второе место в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19
Меры поддержки бизнеса позволили Москве занять второе место в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:26
2021-05-27T14:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
высшая школа экономики (вшэ)
владимир ефимов (политик)
москва
сингапур (страна)
экономика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Меры поддержки бизнеса позволили Москве занять второе место в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.Москва заняла второе место после Сингапура на основании данных о состоянии систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета. Составленный экспертами ВШЭ рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май текущего года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 миллионов человек. В исследовании отмечается, что Москва занимает 1-е место по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов."С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 миллиардов рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются" – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.Заммэра отметил, что общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%."При этом увеличение торговых оборотов происходит на фоне пониженной посещаемости торговых центров: в апреле 2021 года она была на 24% ниже уровня апреля докризисного 2019 года, что говорит о переходе значительной части потребления в онлайн, для этого в городе созданы все необходимые условия", - добавил он. -0-
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коронавирус covid-19, высшая школа экономики (вшэ), владимир ефимов (политик), москва, сингапур (страна), экономика

Москва заняла второе место в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19

14:26 27.05.2021 (обновлено: 14:32 27.05.2021)
 
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Меры поддержки бизнеса позволили Москве занять второе место в рейтинге мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Москва заняла второе место после Сингапура на основании данных о состоянии систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии и устойчивости городского бюджета. Составленный экспертами ВШЭ рейтинг охватывает данные с февраля 2020 по май текущего года и включает выборку из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 миллионов человек. В исследовании отмечается, что Москва занимает 1-е место по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов.
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"С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 миллиардов рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются" – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
Заммэра отметил, что общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 триллиона рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%.
"При этом увеличение торговых оборотов происходит на фоне пониженной посещаемости торговых центров: в апреле 2021 года она была на 24% ниже уровня апреля докризисного 2019 года, что говорит о переходе значительной части потребления в онлайн, для этого в городе созданы все необходимые условия", - добавил он. -0-
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Высшая школа экономики (ВШЭ)Владимир Ефимов (политик)МоскваСингапур (страна)Экономика
 
 
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