https://ria.ru/20210527/reys-1734497731.html

Аir France отменила рейс из Парижа в Москву

Аir France отменила рейс из Парижа в Москву - РИА Новости, 27.05.2021

Аir France отменила рейс из Парижа в Москву

Рейс Аir France из Парижа в Москву, запланированный на пятницу, отменен из-за отсутствия нового разрешения со стороны РФ, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T20:28

2021-05-27T20:28

2021-05-27T20:34

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ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Рейс Аir France из Парижа в Москву, запланированный на пятницу, отменен из-за отсутствия нового разрешения со стороны РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы французского авиаперевозчика.Утром в четверг был отменен рейс Аir France AF1154 в Москву по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии и необходимостью получать новое разрешение со стороны властей РФ."Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России - ред.)", - сказал представитель компании.Таким образом, это уже второй отмененный рейс французского авиаперевозчика.По словам представителя компании, рейсы Аir France в Москву, которые запланированы в субботу и воскресенье, пока остаются в расписании.Он также отметил, что пассажиры двух отмененных рейсов могут либо вернуть деньги за билет, либо перенести полет на другую дату. "Или если будут места, то мы можем предложить им (пассажирам - ред.) рейс "Аэрофлота", - указал собеседник агентства.В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210527/marshrut-1734462743.html

https://ria.ru/20210527/reys-1734447005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/aeroflot-1734449012.html

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россия, ryanair, евросоюз, москва, белоруссия, в мире