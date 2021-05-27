Аir France отменила рейс из Парижа в Москву
20:28 27.05.2021 (обновлено: 20:34 27.05.2021)
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
© AP Photo / Christophe Ena
Утром в четверг был отменен рейс Аir France AF1154 в Москву по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии и необходимостью получать новое разрешение со стороны властей РФ.
"Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России - ред.)", - сказал представитель компании.
Таким образом, это уже второй отмененный рейс французского авиаперевозчика.
По словам представителя компании, рейсы Аir France в Москву, которые запланированы в субботу и воскресенье, пока остаются в расписании.
Он также отметил, что пассажиры двух отмененных рейсов могут либо вернуть деньги за билет, либо перенести полет на другую дату. "Или если будут места, то мы можем предложить им (пассажирам - ред.) рейс "Аэрофлота", - указал собеседник агентства.
В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.