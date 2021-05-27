https://ria.ru/20210527/reys-1734447005.html

В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву

В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву - РИА Новости, 27.05.2021

В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву

В авиакомпании Austrian Airlines отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:14

2021-05-27T16:14

2021-05-27T20:30

россия

москва

белоруссия

австрия

вена

austrian airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734480525_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_7af5912f3090bec67b76bd94e504e074.jpg

БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. В авиакомпании Austrian Airlines отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости."Austrian Airlines приостановила полеты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", — говорится в пресс-релизе.В среду EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по инциденту с приземлением самолета авиакомпании Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.

https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html

https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html

россия

москва

белоруссия

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, белоруссия, австрия, вена, austrian airlines