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В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву
В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву - РИА Новости, 27.05.2021
В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву
В авиакомпании Austrian Airlines отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:14
2021-05-27T20:30
россия
москва
белоруссия
австрия
вена
austrian airlines
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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. В авиакомпании Austrian Airlines отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости."Austrian Airlines приостановила полеты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", — говорится в пресс-релизе.В среду EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по инциденту с приземлением самолета авиакомпании Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.
https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html
https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html
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60
россия, москва, белоруссия, австрия, вена, austrian airlines

В Austrian Airlines объяснили отмену рейса из Вены в Москву

16:14 27.05.2021 (обновлено: 20:30 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту "Домодедово"
Самолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. В авиакомпании Austrian Airlines отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
"Austrian Airlines приостановила полеты через воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", — говорится в пресс-релизе.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
13:07
В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair
В среду EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по инциденту с приземлением самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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В ЛНР завели дело против Протасевича
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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РоссияМоскваБелоруссияАвстрияВенаAustrian Airlines
 
 
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