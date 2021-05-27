https://ria.ru/20210527/reys-1734416480.html

"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс

"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс - РИА Новости, 27.05.2021

"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс

"Аэрофлот" на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию самолеты, отменил запланированный на пятницу рейс... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:05

2021-05-27T14:05

2021-05-27T14:06

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию самолеты, отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс, следует из онлайн-табло на сайте перевозчика.Рейс должен был состояться 28 мая в 16:10. Связана ли его отмена с ситуацией вокруг посадки в Белоруссии самолета Ryanair, неизвестно.Агентство Блумберг в понедельник со ссылкой на премьера Литвы Ингриду Шимоните передало, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html

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россия, аэрофлот, москва, белоруссия, вильнюс, общество