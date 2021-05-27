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"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс
"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс - РИА Новости, 27.05.2021
"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс
"Аэрофлот" на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию самолеты, отменил запланированный на пятницу рейс... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:05
2021-05-27T14:06
россия
аэрофлот
москва
белоруссия
вильнюс
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию самолеты, отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс, следует из онлайн-табло на сайте перевозчика.Рейс должен был состояться 28 мая в 16:10. Связана ли его отмена с ситуацией вокруг посадки в Белоруссии самолета Ryanair, неизвестно.Агентство Блумберг в понедельник со ссылкой на премьера Литвы Ингриду Шимоните передало, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
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россия, аэрофлот, москва, белоруссия, вильнюс, общество

"Аэрофлот" отменил рейс Москва — Вильнюс

14:05 27.05.2021 (обновлено: 14:06 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Белоруссию самолеты, отменил запланированный на пятницу рейс Москва-Вильнюс, следует из онлайн-табло на сайте перевозчика.
Рейс должен был состояться 28 мая в 16:10. Связана ли его отмена с ситуацией вокруг посадки в Белоруссии самолета Ryanair, неизвестно.
Агентство Блумберг в понедельник со ссылкой на премьера Литвы Ингриду Шимоните передало, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
13:07
В Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует о ЧП с самолетом Ryanair
 
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