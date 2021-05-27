Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог
АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область в этом году получила более 4 миллиардов рублей на ремонт дорог, подрядчики вовремя приступили к работам, задача властей – довести долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах до 69%, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг.
"Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, – долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах увеличить до 69%. Для региональных и межмуниципальных дорог этот показатель к концу года вырастет почти до 23,5%. Уже сейчас мы ведем работу с федеральным правительством по привлечению дополнительных средств для ремонта и строительства дорог в последующие годы", – отметил Цыбульский, уточнив, что всего в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт дорог в Архангельской области направлено больше четырех миллиардов рублей.
Как сообщил глава региона, на всех объектах национального проекта этого года подрядчики приступили к работам. Контракты на ремонт региональных дорог были заключены еще в прошлом году, поэтому подрядчики смогли в полной мере воспользоваться установившимися благоприятными погодными условиями.
Кроме того, по словам, Цыбульского, ремонт важной для региона трассы Архангельск – Онега начнется уже в этом году: разработка проектно-сметной документации для ремонта первого участка дороги находится на завершающем этапе. В ближайшее время региональное правительство получит средства из федерального бюджета в объеме 300 миллионов рублей для начала строительных работ.
Говоря о развитии сети межрегиональных дорог, глава региона также указал на необходимость развития системы придорожного сервиса. К этой работе поручено подключиться министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, чтобы проработать соответствующие проекты с предпринимательским сообществом.
Кроме того, в июне 2021 года в Каргополе при поддержке Ростуризма пройдет конференция по вопросам развития автотуризма. К участию в мероприятии приглашены российские и зарубежные эксперты в сфере автомототуризма и караванинга. Состоится обмен опытом по созданию кемпинговых стоянок, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Региональному правительству дано поручение по итогам конференции сформулировать конкретные предложения по развитию автомобильного туризма в Архангельской области на основе мнения специалистов в этой отрасли.