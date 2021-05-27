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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210527/remont-1734429574.html
Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог
Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 27.05.2021
Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог
Архангельская область в этом году получила более 4 миллиардов рублей на ремонт дорог, подрядчики вовремя приступили к работам, задача властей – довести долю... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:03
2021-05-27T15:03
архангельская область
александр цыбульский
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
архангельская область
архангельск
онега
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область в этом году получила более 4 миллиардов рублей на ремонт дорог, подрядчики вовремя приступили к работам, задача властей – довести долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах до 69%, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг."Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, – долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах увеличить до 69%. Для региональных и межмуниципальных дорог этот показатель к концу года вырастет почти до 23,5%. Уже сейчас мы ведем работу с федеральным правительством по привлечению дополнительных средств для ремонта и строительства дорог в последующие годы", – отметил Цыбульский, уточнив, что всего в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт дорог в Архангельской области направлено больше четырех миллиардов рублей.Как сообщил глава региона, на всех объектах национального проекта этого года подрядчики приступили к работам. Контракты на ремонт региональных дорог были заключены еще в прошлом году, поэтому подрядчики смогли в полной мере воспользоваться установившимися благоприятными погодными условиями.Кроме того, по словам, Цыбульского, ремонт важной для региона трассы Архангельск – Онега начнется уже в этом году: разработка проектно-сметной документации для ремонта первого участка дороги находится на завершающем этапе. В ближайшее время региональное правительство получит средства из федерального бюджета в объеме 300 миллионов рублей для начала строительных работ.Говоря о развитии сети межрегиональных дорог, глава региона также указал на необходимость развития системы придорожного сервиса. К этой работе поручено подключиться министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, чтобы проработать соответствующие проекты с предпринимательским сообществом.Кроме того, в июне 2021 года в Каргополе при поддержке Ростуризма пройдет конференция по вопросам развития автотуризма. К участию в мероприятии приглашены российские и зарубежные эксперты в сфере автомототуризма и караванинга. Состоится обмен опытом по созданию кемпинговых стоянок, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Региональному правительству дано поручение по итогам конференции сформулировать конкретные предложения по развитию автомобильного туризма в Архангельской области на основе мнения специалистов в этой отрасли.
https://ria.ru/20210527/vyplaty-1734427387.html
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архангельская область
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александр цыбульский, федеральное агентство по туризму (ростуризм), архангельская область, архангельск, онега

Архангельская область получила более четырех миллиардов рублей на ремонт дорог

15:03 27.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Архангельская область в этом году получила более 4 миллиардов рублей на ремонт дорог, подрядчики вовремя приступили к работам, задача властей – довести долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах до 69%, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая с посланием областному собранию депутатов в четверг.
"Задачи, которые стоят перед нами в текущем году, – долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах увеличить до 69%. Для региональных и межмуниципальных дорог этот показатель к концу года вырастет почти до 23,5%. Уже сейчас мы ведем работу с федеральным правительством по привлечению дополнительных средств для ремонта и строительства дорог в последующие годы", – отметил Цыбульский, уточнив, что всего в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт дорог в Архангельской области направлено больше четырех миллиардов рублей.
Как сообщил глава региона, на всех объектах национального проекта этого года подрядчики приступили к работам. Контракты на ремонт региональных дорог были заключены еще в прошлом году, поэтому подрядчики смогли в полной мере воспользоваться установившимися благоприятными погодными условиями.
Кроме того, по словам, Цыбульского, ремонт важной для региона трассы АрхангельскОнега начнется уже в этом году: разработка проектно-сметной документации для ремонта первого участка дороги находится на завершающем этапе. В ближайшее время региональное правительство получит средства из федерального бюджета в объеме 300 миллионов рублей для начала строительных работ.
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Говоря о развитии сети межрегиональных дорог, глава региона также указал на необходимость развития системы придорожного сервиса. К этой работе поручено подключиться министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, чтобы проработать соответствующие проекты с предпринимательским сообществом.
Кроме того, в июне 2021 года в Каргополе при поддержке Ростуризма пройдет конференция по вопросам развития автотуризма. К участию в мероприятии приглашены российские и зарубежные эксперты в сфере автомототуризма и караванинга. Состоится обмен опытом по созданию кемпинговых стоянок, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Региональному правительству дано поручение по итогам конференции сформулировать конкретные предложения по развитию автомобильного туризма в Архангельской области на основе мнения специалистов в этой отрасли.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Архангельская областьАрхангельскОнега
 
 
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