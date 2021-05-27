Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу - РИА Новости, 27.05.2021
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу
Трехлетний ребенок скончался по пути в больницу в Туле, предположительно, из-за отравления продуктами, купленными накануне семьей в магазине, сообщило СУСК... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:05
2021-05-27T18:05
россия
тула
киреевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Трехлетний ребенок скончался по пути в больницу в Туле, предположительно, из-за отравления продуктами, купленными накануне семьей в магазине, сообщило СУСК России по региону.Сообщается, что днем в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка по дороге в больницу в Туле. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)."По данным следствия, скорая помощь была вызвана в поселок Шварцевский Киреевского района к мальчику, имеющему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковск продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший ребенок по пути в больницу города Тулы скончался", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210311/rebenok-1600740809.html
россия
тула
киреевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тула, киреевский район, происшествия

В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу

18:05 27.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Трехлетний ребенок скончался по пути в больницу в Туле, предположительно, из-за отравления продуктами, купленными накануне семьей в магазине, сообщило СУСК России по региону.
Сообщается, что днем в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка по дороге в больницу в Туле. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"По данным следствия, скорая помощь была вызвана в поселок Шварцевский Киреевского района к мальчику, имеющему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковск продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший ребенок по пути в больницу города Тулы скончался", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:26
Выпавший из окна в Подмосковье трехлетний мальчик умер в больнице
 
РоссияТулаКиреевский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Лента новостейМолния