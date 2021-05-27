https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу - РИА Новости, 27.05.2021
В Туле трехлетний ребенок умер по пути в больницу
Трехлетний ребенок скончался по пути в больницу в Туле, предположительно, из-за отравления продуктами, купленными накануне семьей в магазине, сообщило СУСК... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:05
2021-05-27T18:05
2021-05-27T18:05
россия
тула
киреевский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Трехлетний ребенок скончался по пути в больницу в Туле, предположительно, из-за отравления продуктами, купленными накануне семьей в магазине, сообщило СУСК России по региону.Сообщается, что днем в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка по дороге в больницу в Туле. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)."По данным следствия, скорая помощь была вызвана в поселок Шварцевский Киреевского района к мальчику, имеющему признаки отравления. Установлено, что вечером 26 мая семья приобрела в магазине города Новомосковск продукты питания и употребила их в пищу. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший ребенок по пути в больницу города Тулы скончался", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210311/rebenok-1600740809.html
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россия, тула, киреевский район, происшествия