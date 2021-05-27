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Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске - РИА Новости, 27.05.2021
Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Россия сожалеет, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана ИКАО, заявил РИА Новости российский представитель в организации Сергей... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T23:29
2021-05-27T23:46
франция
ирландия
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
минск
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Россия сожалеет, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана ИКАО, заявил РИА Новости российский представитель в организации Сергей Гудков."Российская Федерация выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО", - сообщил он.При этом Гудков сказал, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают, что это был авиационный инцидент, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов, тогда как Россия настаивала на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции. Также он заявил, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ИКАО, как того требуют руководящие документы при получении угроз о наличии взрывных устройств на борту воздушного судна."Говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск мы не можем, так как в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет никаких признаков к принуждению экипажа совершить посадку в аэропорту Минск. Решение о посадке экипаж воздушного судна принимал самостоятельно", - сказал представитель РФ.Гудков "с сожалением" констатировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана."Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль", - сказал он.На сегодняшнем заседании Совета ИКАО также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии Литвы, Польши и Украины.
https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html
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франция, ирландия, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, минск

Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске

23:29 27.05.2021 (обновлено: 23:46 27.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Россия сожалеет, что ее позиция по расследованию инцидента с рейсом Ryanair не услышана ИКАО, заявил РИА Новости российский представитель в организации Сергей Гудков.
"Российская Федерация выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ИКАО", - сообщил он.
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При этом Гудков сказал, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают, что это был авиационный инцидент, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов, тогда как Россия настаивала на том, что данный случай необходимо расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции. Также он заявил, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ИКАО, как того требуют руководящие документы при получении угроз о наличии взрывных устройств на борту воздушного судна.
"Говорить о принудительной посадке воздушного судна в аэропорту Минск мы не можем, так как в расшифровке радиообмена между экипажем и диспетчером нет никаких признаков к принуждению экипажа совершить посадку в аэропорту Минск. Решение о посадке экипаж воздушного судна принимал самостоятельно", - сказал представитель РФ.
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Гудков "с сожалением" констатировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана.
"Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль", - сказал он.
На сегодняшнем заседании Совета ИКАО также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии Литвы, Польши и Украины.
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