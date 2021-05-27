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Наука
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Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный отложили
Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный отложили - РИА Новости, 27.05.2021
Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный отложили
Запуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный отложили на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:48
2021-05-27T21:00
наука
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный отложили на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Как ранее агентству заявил источник на космодроме, автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем "Союза".На этой неделе ракету-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс космодрома. Старт планировался в 20:43 27 мая.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020-го OneWeb объявила, что их количество сократили до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру; на орбиту вывели 182 спутника.OneWeb намерена начать предоставление коммерческих услуг спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников. Она обеспечит широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. 27 маая
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россия, восточный (космодром), космос - риа наука

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный отложили

19:48 27.05.2021 (обновлено: 21:00 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный отложили на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Как ранее агентству заявил источник на космодроме, автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем "Союза".

"Пуск перенесен на сутки. Для устранения замечания потребуется слив окислителя", — сказал собеседник РИА Новости.

На этой неделе ракету-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс космодрома. Старт планировался в 20:43 27 мая.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020-го OneWeb объявила, что их количество сократили до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру; на орбиту вывели 182 спутника.
OneWeb намерена начать предоставление коммерческих услуг спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников. Она обеспечит широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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