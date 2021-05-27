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Путин заявил о растущей роли крылатых ракет
Путин заявил о растущей роли крылатых ракет - РИА Новости, 27.05.2021
Путин заявил о растущей роли крылатых ракет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:44
2021-05-27T15:44
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия."Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов", - сказал Путин на совещании.Важно, чтобы таким современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и флот РФ, добавил президент.
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россия, владимир путин, безопасность

Путин заявил о растущей роли крылатых ракет

15:44 27.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия.
"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов", - сказал Путин на совещании.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Путин заявил об уникальности новых видов российского вооружения
Важно, чтобы таким современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и флот РФ, добавил президент.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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