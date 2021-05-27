https://ria.ru/20210527/raketa-1734440688.html
Путин заявил о растущей роли крылатых ракет
Путин заявил о растущей роли крылатых ракет - РИА Новости, 27.05.2021
Путин заявил о растущей роли крылатых ракет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:44
2021-05-27T15:44
2021-05-27T15:44
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что анализ военных конфликтов показывает растущую роль крылатых ракет, таким оружием должна быть оснащена армия."Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов", - сказал Путин на совещании.Важно, чтобы таким современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и флот РФ, добавил президент.
https://ria.ru/20210527/vooruzhenie-1734439811.html
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россия, владимир путин, безопасность