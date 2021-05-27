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Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды - РИА Новости, 27.05.2021
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1" о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:32
2021-05-27T05:32
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1" о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи.По его словам, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. Признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Врач уточнил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.Медик подчеркнул, что при появления дисфагии пациенту следует обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием. Дело в том, что это нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологического заболевания.Мясников причислил к главным факторам риска развития рака пищевода курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество

Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды

05:32 27.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1" о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи.
По его словам, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. Признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Врач уточнил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", — пояснил Мясников.

Медик подчеркнул, что при появления дисфагии пациенту следует обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием. Дело в том, что это нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологического заболевания.
Мясников причислил к главным факторам риска развития рака пищевода курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн во время пресс-подхода на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:00Наука
Главный онколог Минздрава рассказал, как не пропустить у себя рак
 
Александр Мясников (врач)РоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
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