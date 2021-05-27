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Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды - РИА Новости, 27.05.2021
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1" о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:32
2021-05-27T05:32
2021-05-27T05:32
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1" о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи.По его словам, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать. Признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Врач уточнил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.Медик подчеркнул, что при появления дисфагии пациенту следует обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием. Дело в том, что это нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологического заболевания.Мясников причислил к главным факторам риска развития рака пищевода курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
https://ria.ru/20210522/rak-1733304556.html
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество