https://ria.ru/20210527/putin-1734403693.html

Путин подведет итоги серии военных совещаний

Путин подведет итоги серии военных совещаний - РИА Новости, 27.05.2021

Путин подведет итоги серии военных совещаний

Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с участниками совещания в Сочи высокоточное оружие большой дальности и развитие военно-транспортной авиации,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:03

2021-05-27T13:03

2021-05-27T13:03

дмитрий песков

владимир путин

сочи

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с участниками совещания в Сочи высокоточное оружие большой дальности и развитие военно-транспортной авиации, подведет итоги серии совещаний."Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия - это высокоточное оружие большой дальности. А также обсудить вопросы военно-транспортной авиации. И подвести итоги серии совещаний", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, по словам Пескова, президент продолжит контакты с военачальниками.

https://ria.ru/20210525/triada-1733834738.html

сочи

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2021

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дмитрий песков, владимир путин, сочи, безопасность