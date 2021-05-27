https://ria.ru/20210527/putin-1734401342.html

Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом

Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом - РИА Новости, 27.05.2021

Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом

Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:51

2021-05-27T12:51

2021-05-27T16:49

александр лукашенко

джо байден

дмитрий песков

сша

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734319221_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_8059a5eaaf49dc89b9d11fdaafa790fd.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Лукашенко о том, что Путин "извинился" перед ним за разговор с Байденом.Как объяснил Песков, обсуждать третьи страны и их лидеров, не говоря им об этом, "не совсем принято в международной практике"."Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", — ответил пресс-секретарь.Он отметил, что Путин рассказал Лукашенко о теме беседы по своей инициативе и делает это постоянно.Как накануне подчеркнул Лукашенко, если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести встречу в Минске. При этом белорусский президент выразил обеспокоенность тем, что Байден "абсолютно не владеет" информацией о ситуации в республике.Завтра в Сочи состоятся переговоры российского лидера и Лукашенко. В свою очередь, 16 июня в Женеве пройдет саммит Путина и Байдена: как ожидается, они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733985206.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html

сша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, джо байден, дмитрий песков, сша, россия, белоруссия, в мире