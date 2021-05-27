Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом
12:51 27.05.2021 (обновлено: 16:49 27.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Лукашенко о том, что Путин "извинился" перед ним за разговор с Байденом.
Как объяснил Песков, обсуждать третьи страны и их лидеров, не говоря им об этом, "не совсем принято в международной практике".
"Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", — ответил пресс-секретарь.
Он отметил, что Путин рассказал Лукашенко о теме беседы по своей инициативе и делает это постоянно.
Как накануне подчеркнул Лукашенко, если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести встречу в Минске. При этом белорусский президент выразил обеспокоенность тем, что Байден "абсолютно не владеет" информацией о ситуации в республике.
Завтра в Сочи состоятся переговоры российского лидера и Лукашенко. В свою очередь, 16 июня в Женеве пройдет саммит Путина и Байдена: как ожидается, они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.