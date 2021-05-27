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Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом
Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом - РИА Новости, 27.05.2021
Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом
Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:51
2021-05-27T16:49
александр лукашенко
джо байден
дмитрий песков
сша
россия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Лукашенко о том, что Путин "извинился" перед ним за разговор с Байденом.Как объяснил Песков, обсуждать третьи страны и их лидеров, не говоря им об этом, "не совсем принято в международной практике"."Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", — ответил пресс-секретарь.Он отметил, что Путин рассказал Лукашенко о теме беседы по своей инициативе и делает это постоянно.Как накануне подчеркнул Лукашенко, если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести встречу в Минске. При этом белорусский президент выразил обеспокоенность тем, что Байден "абсолютно не владеет" информацией о ситуации в республике.Завтра в Сочи состоятся переговоры российского лидера и Лукашенко. В свою очередь, 16 июня в Женеве пройдет саммит Путина и Байдена: как ожидается, они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733985206.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html
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александр лукашенко, джо байден, дмитрий песков, сша, россия, белоруссия, в мире

Песков рассказал, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом

12:51 27.05.2021 (обновлено: 16:49 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин из соображений политкорректности сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что обсуждал ситуацию в республике с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Лукашенко о том, что Путин "извинился" перед ним за разговор с Байденом.
Лукашенко пригласил Путина с Байденом в Минск
26 мая, 14:28
Лукашенко пригласил Путина и Байдена обсудить Белоруссию в Минске
Как объяснил Песков, обсуждать третьи страны и их лидеров, не говоря им об этом, "не совсем принято в международной практике".
"Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", — ответил пресс-секретарь.
Он отметил, что Путин рассказал Лукашенко о теме беседы по своей инициативе и делает это постоянно.
Как накануне подчеркнул Лукашенко, если президенты России и США хотят обсудить Белоруссию, то "пусть поговорят", и предложил провести встречу в Минске. При этом белорусский президент выразил обеспокоенность тем, что Байден "абсолютно не владеет" информацией о ситуации в республике.
Завтра в Сочи состоятся переговоры российского лидера и Лукашенко. В свою очередь, 16 июня в Женеве пройдет саммит Путина и Байдена: как ожидается, они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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Александр ЛукашенкоДжо БайденДмитрий ПесковСШАРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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