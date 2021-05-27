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В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко - РИА Новости, 27.05.2021
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко совместные проекты в энергетике и продвижение... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:06
2021-05-27T17:04
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
сочи
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции."На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — сообщила пресс-служба Кремля.Ранее Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике.Встреча запланирована на 28 мая. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это будет "беседа, которая продолжится за рабочим обедом". Заявлений для прессы по ее итогам не предусмотрено.Это будет третий визит Лукашенко в Россию в этом году. Он пройдет на фоне инцидента с рейсом ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного властями республики экстремистским. Его задержали. Ранее против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков (наказание — до 15 лет лишения свободы). Евросоюз пригрозил Минску санкциями.Представитель Кремля не исключил, что лидеры могут обсудить на встрече и эту тему, если этого захочет белорусская сторона.
https://ria.ru/20210526/opravdaniya-1734270934.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире, сочи

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

12:06 27.05.2021 (обновлено: 17:04 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции.
"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Лукашенко заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Встреча запланирована на 28 мая. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это будет "беседа, которая продолжится за рабочим обедом". Заявлений для прессы по ее итогам не предусмотрено.
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Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Nexta, признанного властями республики экстремистским. Его задержали. Ранее против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков (наказание — до 15 лет лишения свободы). Евросоюз пригрозил Минску санкциями.
Представитель Кремля не исключил, что лидеры могут обсудить на встрече и эту тему, если этого захочет белорусская сторона.
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