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Пушков резко ответил президенту Польши на слова о "ненормальной" России
Пушков резко ответил президенту Польши на слова о "ненормальной" России - РИА Новости, 27.05.2021
Пушков резко ответил президенту Польши на слова о "ненормальной" России
Сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России" призвал его "посмотреть в зеркало" и оценить собственную... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:47
2021-05-27T18:47
2021-05-27T18:47
россия
анджей дуда
алексей пушков
польша
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России" призвал его "посмотреть в зеркало" и оценить собственную политику. Об этом сообщает "Взгляд".Парламентарий заявил, что связи между двумя странами достигли низшей точки. "Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв", — добавил Пушков. Он призвал включить Польшу в список недружественных государств и напомнил, что Варшава активно выступала за изоляцию Москвы, поддерживала санкции и всячески препятствовала строительству газопровода "Северный поток — 2", игнорируя интересы других европейских стран. "Но эта стратегия дала серьезный сбой, потому что в администрации американского президента Джо Байдена заявили о том, что они не будут принимать дальнейших санкций против газопровода", — подчеркнул сенатор.Он добавил, что политическая доктрина Польши направлена в прошлое, что, по его мнению, исключает нормальные отношения в современности. "Как Россия может нести ответственность за раздел Польши, который происходил около 200 лет назад?" — поинтересовался Пушков. Парламентарий напомнил, что и польская история полна кровавых моментов, когда Варшава стремилась построить империю и захватить чужие территории, а также указал на поддержку Польшей военных операций против Югославии, Ирака и Ливии. "Польскому президенту надо посмотреть в зеркало – на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому", — добавил Пушков.По его мнению, польские власти не готовы сейчас изменить свою позицию и продолжают связывать отношение к современным проблемам с историческими претензиями. "У польской элиты нет другой национальной доктрины, кроме той, чтобы быть жертвой. У них на этом выстроена вся их идентичность. Пока не видно перспективы взросления Польши", – подытожил парламентарий.Накануне Дуда во время визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором", а также обвинил ее в нарушении международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание неприемлемым, а официальный представитель МИД Мария Захарова указала на военные преступления Польши в Ираке. Дуда регулярно допускает резкие высказывания в адрес Москвы. Так, он не удержался от этого во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".Владимир Путин неоднократно называл "российскую угрозу" выдумкой тех, "кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210527/duda-1734460314.html
https://ria.ru/20210527/ugroza-1734440288.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pozner-1734416642.html
https://ria.ru/20210527/duda-1734357172.html
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россия, анджей дуда, алексей пушков, польша, в мире
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
в ответ на высказывание президента Польши Анджея Дуды о "ненормальной России" призвал его "посмотреть в зеркало" и оценить собственную политику. Об этом сообщает "Взгляд
".
Парламентарий заявил, что связи между двумя странами достигли низшей точки.
"Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв", — добавил Пушков.
Он призвал включить Польшу
в список недружественных государств и напомнил, что Варшава активно выступала за изоляцию Москвы, поддерживала санкции и всячески препятствовала строительству газопровода "Северный поток — 2
", игнорируя интересы других европейских стран.
"Но эта стратегия дала серьезный сбой, потому что в администрации американского президента Джо Байдена
заявили о том, что они не будут принимать дальнейших санкций против газопровода", — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что политическая доктрина Польши направлена в прошлое, что, по его мнению, исключает нормальные отношения в современности.
"Как Россия
может нести ответственность за раздел Польши, который происходил около 200 лет назад?" — поинтересовался Пушков.
Парламентарий напомнил, что и польская история полна кровавых моментов, когда Варшава стремилась построить империю и захватить чужие территории, а также указал на поддержку Польшей военных операций против Югославии
, Ирака
и Ливии
.
"Польскому президенту надо посмотреть в зеркало – на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому", — добавил Пушков.
По его мнению, польские власти не готовы сейчас изменить свою позицию и продолжают связывать отношение к современным проблемам с историческими претензиями.
"У польской элиты нет другой национальной доктрины, кроме той, чтобы быть жертвой. У них на этом выстроена вся их идентичность. Пока не видно перспективы взросления Польши", – подытожил парламентарий.
Накануне Дуда во время визита в Грузию
назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором", а также обвинил ее в нарушении международного права.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал это высказывание неприемлемым, а официальный представитель МИД Мария Захарова
указала на военные преступления Польши в Ираке.
Дуда регулярно допускает резкие высказывания в адрес Москвы. Так, он не удержался от этого во время выступления по случаю Дня Конституции в начале мая: тогда он назвал Россию "врагом свободы".
Владимир Путин
неоднократно называл "российскую угрозу" выдумкой тех, "кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".