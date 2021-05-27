https://ria.ru/20210527/pushkov-1734345298.html

"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным

"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным - РИА Новости, 27.05.2021

"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным

Сенатор Алексей Пушков оценил в Telegram стратегию Вашингтона перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:12

2021-05-27T02:12

2021-05-27T02:12

россия

алексей пушков

михаил горбачев

барак обама

джо байден

владимир путин

борис ельцин

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/34454/89/344548979_0:0:2322:1306_1920x0_80_0_0_c551a7ee3378541b004db72729b997d0.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Telegram стратегию Вашингтона перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Парламентарий отметил, что действующая администрация Белого дома явно не рассматривает Россию в качестве региональной державы, как это делали при Бараке Обаме.Кроме того, сенатор выразил мнение, что звучащая сейчас из Вашингтона риторика, отличающаяся более взвешенным подходом к России, преследует определенные цели.При этом парламентарий призвал не забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США.Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей пушков, михаил горбачев, барак обама, джо байден, владимир путин, борис ельцин, москва, сша, в мире