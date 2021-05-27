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"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным - РИА Новости, 27.05.2021
"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
Сенатор Алексей Пушков оценил в Telegram стратегию Вашингтона перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T02:12
2021-05-27T02:12
россия
алексей пушков
михаил горбачев
барак обама
джо байден
владимир путин
борис ельцин
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Telegram стратегию Вашингтона перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.Парламентарий отметил, что действующая администрация Белого дома явно не рассматривает Россию в качестве региональной державы, как это делали при Бараке Обаме.Кроме того, сенатор выразил мнение, что звучащая сейчас из Вашингтона риторика, отличающаяся более взвешенным подходом к России, преследует определенные цели.При этом парламентарий призвал не забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США.Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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россия, алексей пушков, михаил горбачев, барак обама, джо байден, владимир путин, борис ельцин, москва, сша, в мире

"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным

02:12 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил в Telegram стратегию Вашингтона перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
Парламентарий отметил, что действующая администрация Белого дома явно не рассматривает Россию в качестве региональной державы, как это делали при Бараке Обаме.
"Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать", — написал Пушков.
Кроме того, сенатор выразил мнение, что звучащая сейчас из Вашингтона риторика, отличающаяся более взвешенным подходом к России, преследует определенные цели.
"Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят "мягко стелить" перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачевым и Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас", — заявил Пушков.
При этом парламентарий призвал не забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США.
Накануне Москва и Вашингтон дом официально подтвердили, что саммит президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
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РоссияАлексей ПушковМихаил ГорбачевБарак ОбамаДжо БайденВладимир ПутинБорис ЕльцинМоскваСШАВ мире
 
 
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