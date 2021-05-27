https://ria.ru/20210527/proverka-1734370407.html

В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка

В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка - РИА Новости, 27.05.2021

В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка

Сотрудники правоохранительных органов пришли в агентство по управлению госимуществом Красноярского края в рамках доследственной проверки, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:38

2021-05-27T10:38

2021-05-27T11:18

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли в агентство по управлению госимуществом Красноярского края в рамках доследственной проверки, сообщили РИА Новости пресс-службе краевого правительства.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в агентство пришли сотрудники правоохранительных органов и изымают документы."В рамках доследственной проверки по соблюдению законности при приватизации госимущества силовики запросили документы в краевом агентстве по управлению государственным имуществом. Вся интересующая документация была предоставлена", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210527/orenburg-1734362498.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия