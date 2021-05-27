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В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка
В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка - РИА Новости, 27.05.2021
В агентстве по управлению имуществом Красноярского края идет проверка
Сотрудники правоохранительных органов пришли в агентство по управлению госимуществом Красноярского края в рамках доследственной проверки, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:38
2021-05-27T10:38
2021-05-27T11:18
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли в агентство по управлению госимуществом Красноярского края в рамках доследственной проверки, сообщили РИА Новости пресс-службе краевого правительства.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в агентство пришли сотрудники правоохранительных органов и изымают документы."В рамках доследственной проверки по соблюдению законности при приватизации госимущества силовики запросили документы в краевом агентстве по управлению государственным имуществом. Вся интересующая документация была предоставлена", - сказал собеседник агентства.
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красноярский край, происшествия