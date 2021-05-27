Представитель ОБСЕ по СМИ призвала Минск освободить Протасевича
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
© AP Photo / Sergei Grits
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру призвала Минск освободить основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.
"Власти Белоруссии должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" @belamova Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ", - написала Рибейру в Twitter.
Власти #Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга @belamova Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств #ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ. pic.twitter.com/EstpUCwiLF— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 27, 2021
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.