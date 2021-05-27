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https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html
В ЛНР завели дело против Протасевича
В ЛНР завели дело против Протасевича - РИА Новости, 27.05.2021
В ЛНР завели дело против Протасевича
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:07
2021-05-27T16:05
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что снятый с борта Ryanair и задержанный в Минске Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, журналист действительно находился вместе с бойцами батальона в Широкино, но "его оружием был не автомат, а слово".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29. С рейса сняли Протасевича, его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали российскую гражданку Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.Лидеры стран — членов ЕС после этих событий запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Как рассказал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, экипаж сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, в котором обвиняют минские власти, речи быть не может. Департамент по авиации Минтранса опубликовал расшифровку разговора диспетчера с пилотом самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1734305820.html
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734396027.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР завели дело против Протасевича

15:07 27.05.2021 (обновлено: 16:05 27.05.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© REUTERS / Stringer
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что снятый с борта Ryanair и задержанный в Минске Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
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Вчера, 18:01
Глава Евросовета поговорил с отцом Протасевича
По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, журналист действительно находился вместе с бойцами батальона в Широкино, но "его оружием был не автомат, а слово".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29. С рейса сняли Протасевича, его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали российскую гражданку Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
12:26
Глава Евросовета объявил о запуске санкционной политики против Белоруссии
Лидеры стран — членов ЕС после этих событий запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Как рассказал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, экипаж сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, в котором обвиняют минские власти, речи быть не может. Департамент по авиации Минтранса опубликовал расшифровку разговора диспетчера с пилотом самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 18:02
В Бухаресте предложили назвать одну из улиц именем Протасевича
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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