В ЛНР завели дело против Протасевича
15:07 27.05.2021 (обновлено: 16:05 27.05.2021)
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что снятый с борта Ryanair и задержанный в Минске Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
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По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, журналист действительно находился вместе с бойцами батальона в Широкино, но "его оружием был не автомат, а слово".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29. С рейса сняли Протасевича, его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали российскую гражданку Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
Лидеры стран — членов ЕС после этих событий запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Как рассказал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, экипаж сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, в котором обвиняют минские власти, речи быть не может. Департамент по авиации Минтранса опубликовал расшифровку разговора диспетчера с пилотом самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.