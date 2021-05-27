https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html

В ЛНР завели дело против Протасевича

В ЛНР завели дело против Протасевича - РИА Новости, 27.05.2021

В ЛНР завели дело против Протасевича

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:07

2021-05-27T15:07

2021-05-27T16:05

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело против основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что снятый с борта Ryanair и задержанный в Минске Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, журналист действительно находился вместе с бойцами батальона в Широкино, но "его оружием был не автомат, а слово".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29. С рейса сняли Протасевича, его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали российскую гражданку Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.Лидеры стран — членов ЕС после этих событий запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Как рассказал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, экипаж сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, в котором обвиняют минские власти, речи быть не может. Департамент по авиации Минтранса опубликовал расшифровку разговора диспетчера с пилотом самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1734305820.html

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734396027.html

https://ria.ru/20210526/protasevich-1734306043.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире