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В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета
В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета - РИА Новости, 27.05.2021
В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета
Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:01
2021-05-27T18:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)."Тело одного из четырех человек, находившихся на борту, обнаружено родственниками (недалеко от острова Мудьюг) и спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра эвакуировано на материк", - сообщила собеседница агентства.О личности погибшего пока официально не сообщается. По сообщениям местных СМИ, погибший - депутат из Тверской области Александр Бойков. Ранее в собрании депутатов Калининского района журналистам подтверждали факт его пропажи без вести после крушения вертолета.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия

В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета

18:01 27.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:51
В СК назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском
"Тело одного из четырех человек, находившихся на борту, обнаружено родственниками (недалеко от острова Мудьюг) и спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра эвакуировано на материк", - сообщила собеседница агентства.
О личности погибшего пока официально не сообщается. По сообщениям местных СМИ, погибший - депутат из Тверской области Александр Бойков. Ранее в собрании депутатов Калининского района журналистам подтверждали факт его пропажи без вести после крушения вертолета.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьПроисшествия
 
 
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