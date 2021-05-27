https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734476175.html
В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета
В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета - РИА Новости, 27.05.2021
В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета
Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T18:01
2021-05-27T18:01
2021-05-27T18:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_56ded9e75c12f93fc8ca98cad7d7dfaf.jpg
МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)."Тело одного из четырех человек, находившихся на борту, обнаружено родственниками (недалеко от острова Мудьюг) и спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра эвакуировано на материк", - сообщила собеседница агентства.О личности погибшего пока официально не сообщается. По сообщениям местных СМИ, погибший - депутат из Тверской области Александр Бойков. Ранее в собрании депутатов Калининского района журналистам подтверждали факт его пропажи без вести после крушения вертолета.
https://ria.ru/20210518/prichina-1732773517.html
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_395d9fa1ad6b0faf3109cc166bbff2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия