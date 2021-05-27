https://ria.ru/20210527/proisshestviya-1734476175.html

В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета

В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета - РИА Новости, 27.05.2021

В Архангельской области нашли тело погибшего при крушении вертолета

Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T18:01

2021-05-27T18:01

2021-05-27T18:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Родственники обнаружили тело погибшего в результате крушения вертолета в Архангельской области через 10 дней после авиакатастрофы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)."Тело одного из четырех человек, находившихся на борту, обнаружено родственниками (недалеко от острова Мудьюг) и спасателями архангельского комплексного аварийно-спасательного центра эвакуировано на материк", - сообщила собеседница агентства.О личности погибшего пока официально не сообщается. По сообщениям местных СМИ, погибший - депутат из Тверской области Александр Бойков. Ранее в собрании депутатов Калининского района журналистам подтверждали факт его пропажи без вести после крушения вертолета.

https://ria.ru/20210518/prichina-1732773517.html

россия

архангельская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия