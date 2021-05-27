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Ведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca
Ведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 27.05.2021
Ведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca
Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет The Independent со... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:53
2021-05-27T23:39
коронавирус covid-19
би-би-си
astrazeneca
великобритания
в мире
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Ведущая умерла после прививки от коронавируса
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет The Independent со ссылкой на родных погибшей.Журналистка скончалась от тромбоза в пятницу, 21 мая. По словам ее родственников, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли. Би-би-си подтвердила, что следствие начало проверку в связи со смертью Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины — осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.
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коронавирус covid-19, би-би-си, astrazeneca , великобритания, в мире

Ведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

21:53 27.05.2021 (обновлено: 23:39 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ведущая радио Би-би-си в Ньюкасле Лиза Шоу умерла в возрасте 44 лет после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет The Independent со ссылкой на родных погибшей.
Журналистка скончалась от тромбоза в пятницу, 21 мая. По словам ее родственников, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли.
Би-би-си подтвердила, что следствие начало проверку в связи со смертью Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины — осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 15:53Распространение коронавируса
Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca
 
Коронавирус COVID-19Би-би-сиAstraZenecaВеликобританияВ мире
 
 
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