https://ria.ru/20210527/priamure-1734368502.html
Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания
Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания
Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания региона, рассказал о проделанной в области работе в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:31
2021-05-27T10:31
2021-05-27T10:31
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания региона, рассказал о проделанной в области работе в социальной сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, спорте.Как сообщает правительство Приамурья, впервые с позапрошлого года отчёт прошел в очной форме."Удалось оперативно мобилизовать медицинские службы, обеспечить область оборудованием и лекарствами, принять все меры предосторожности. С таким серьезным вызовом наша система здравоохранения не сталкивалась многие десятилетия, но мы справились. Хочу особо подчеркнуть: одних усилий властей недостаточно, нужна наша общая ответственность. Опасность сохраняется. Мы не победим болезнь окончательно, пока не будет сформирован коллективный иммунитет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Орлов призвал всех, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. Он также дал ряд поручений правительству.Также к 2030 году по поручению президента необходимо снизить количество людей, живущих ниже прожиточного минимума, в два раза."Поручаю правительству разработать для этого эффективный комплекс мер", - добавил Орлов.Власти уточняют, что в течение трёх лет во всех школах Приамурья будут заменены деревянные окна на металлопластиковые.Также глава Приамурья рассказал о новых задачах на ближайшие три года. Среди стратегических направлений - субсидирование перевозок по внутрирегиональным маршрутам, строительство и реконструкция аэропортов, обеспечение людей новым жильем и переселение из аварийного жилья, восстановление дорог, изменение облика населенных пунктов, создание современной удобной инфраструктуры, новых туристических маршрутов и объектов.
https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания региона, рассказал о проделанной в области работе в социальной сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, спорте.
Как сообщает правительство Приамурья, впервые с позапрошлого года отчёт прошел в очной форме.
"Удалось оперативно мобилизовать медицинские службы, обеспечить область оборудованием и лекарствами, принять все меры предосторожности. С таким серьезным вызовом наша система здравоохранения не сталкивалась многие десятилетия, но мы справились. Хочу особо подчеркнуть: одних усилий властей недостаточно, нужна наша общая ответственность. Опасность сохраняется. Мы не победим болезнь окончательно, пока не будет сформирован коллективный иммунитет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Орлов призвал всех, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. Он также дал ряд поручений правительству.
"В частности, поручил подготовить соответствующие изменения в законодательстве по снижению возраста детей-сирот с 25 до 23 лет, дающего право на получение сертификата на приобретение жилья в собственность, а также разработать программу по ликвидации очереди на получение жилья. Дал поручение региональной власти совместно с главами муниципалитетов проработать соответствующие предложения по обеспечению медицинских работников жильём", - говорится в сообщении.
Также к 2030 году по поручению президента необходимо снизить количество людей, живущих ниже прожиточного минимума, в два раза.
"Поручаю правительству разработать для этого эффективный комплекс мер", - добавил Орлов.
Власти уточняют, что в течение трёх лет во всех школах Приамурья будут заменены деревянные окна на металлопластиковые.
"Я дал распоряжение поднять сумму компенсации родительской платы с 15 до 25% на путевки в загородные лагеря и с 50 до 75% - компенсацию стоимости питания для ребят в пришкольных лагерях. Подчеркну, это не считая федеральных компенсаций на отдых детей. Я ставлю перед правительством области задачу – к 2022 году разработать программу поддержки загородных лагерей. В ближайшие годы все детские лагеря на территории области необходимо привести в порядок, отремонтировать и модернизировать", - сказал Орлов.
Также глава Приамурья рассказал о новых задачах на ближайшие три года. Среди стратегических направлений - субсидирование перевозок по внутрирегиональным маршрутам, строительство и реконструкция аэропортов, обеспечение людей новым жильем и переселение из аварийного жилья, восстановление дорог, изменение облика населенных пунктов, создание современной удобной инфраструктуры, новых туристических маршрутов и объектов.