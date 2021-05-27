https://ria.ru/20210527/priamure-1734368502.html

Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания

Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания - РИА Новости, 27.05.2021

Глава Приамурья выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания

Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания региона, рассказал о проделанной в области работе в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:31

2021-05-27T10:31

2021-05-27T10:31

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания региона, рассказал о проделанной в области работе в социальной сфере, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, спорте.Как сообщает правительство Приамурья, впервые с позапрошлого года отчёт прошел в очной форме."Удалось оперативно мобилизовать медицинские службы, обеспечить область оборудованием и лекарствами, принять все меры предосторожности. С таким серьезным вызовом наша система здравоохранения не сталкивалась многие десятилетия, но мы справились. Хочу особо подчеркнуть: одних усилий властей недостаточно, нужна наша общая ответственность. Опасность сохраняется. Мы не победим болезнь окончательно, пока не будет сформирован коллективный иммунитет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Орлов призвал всех, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. Он также дал ряд поручений правительству.Также к 2030 году по поручению президента необходимо снизить количество людей, живущих ниже прожиточного минимума, в два раза."Поручаю правительству разработать для этого эффективный комплекс мер", - добавил Орлов.Власти уточняют, что в течение трёх лет во всех школах Приамурья будут заменены деревянные окна на металлопластиковые.Также глава Приамурья рассказал о новых задачах на ближайшие три года. Среди стратегических направлений - субсидирование перевозок по внутрирегиональным маршрутам, строительство и реконструкция аэропортов, обеспечение людей новым жильем и переселение из аварийного жилья, восстановление дорог, изменение облика населенных пунктов, создание современной удобной инфраструктуры, новых туристических маршрутов и объектов.

https://ria.ru/20210522/priamure-1733434045.html

https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество