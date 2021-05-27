https://ria.ru/20210527/predsedatel-1734431067.html

Председателем правительства Подмосковья стал Ильдар Габдрахманов

Председателем правительства Подмосковья стал Ильдар Габдрахманов - РИА Новости, 27.05.2021

Председателем правительства Подмосковья стал Ильдар Габдрахманов

Депутаты Московской областной думы приняли поправки к уставу Московской области, которые вводят государственную должность первого вице-губернатора -... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:08

2021-05-27T15:08

2021-05-27T15:08

новости подмосковья

ильдар габдрахманов

московская областная дума

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли поправки к уставу Московской области, которые вводят государственную должность первого вице-губернатора - председателя правительства Подмосковья, на эту должность назначили Ильдара Габдрахманова.Поправки были приняты на 148 заседании думы в четверг."Московская областная Дума постановила: согласовать назначение: Габдрахманова Ильдара Нурулловича на должность первого вице-губернатора Московской области - председателя правительства Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.Ранее должности председателя правительства Московской области не существовало, ввести её было предложено главой региона Андреем Воробьевым на еженедельном совещании с министрами и главами подмосковных округов во вторник.

https://ria.ru/20210526/vorobev-1734382474.html

московская область (подмосковье)

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ильдар габдрахманов, московская областная дума, московская область (подмосковье), политика