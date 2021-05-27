Автор канала Nexta обратился c просьбой о помощи к мировому сообществу
15:53 27.05.2021 (обновлено: 16:38 27.05.2021)
© REUTERS / Kuba StezyckiАвтор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило в Варшаве
ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило обратился к международному сообществу с просьбой обеспечить охрану ему и другим сотрудникам канала.
"Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране", - сказал Путило на пресс-конференции.
Выступившая на пресс-конференции мать задержанного в Белоруссии основателя Nexta Романа Протасевича Наталья заявила, в свою очередь, что ее сын "не призывал к массовым беспорядкам, насилию, военным действиям". "Он просто вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит", - сказала она.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии 25 мая опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.