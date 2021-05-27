https://ria.ru/20210527/pomosch-1734364822.html

Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями

Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями - РИА Новости, 27.05.2021

Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями

Власти РФ будут и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:07

2021-05-27T10:07

2021-05-27T10:07

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти РФ будут и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении, уже сейчас российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил с обращением к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.По его словам, за последние 4 года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга - только в прошлом году их было сделано 667."Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения.Достаточно сказать, что в 91 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало 5% детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90%", - сказал Путин.Кроме того, как отметил президент, в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России - в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме."От этого напрямую зависят сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит будущее нашего государства. Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы", - сказал Путин.Он пожелал участникам конгресса плодотворной работы, поблагодарив за преданность своего делу. "Убежден, что ваш самоотверженный труд, чуткое отношение к детям помогут им преодолеть, победить болезнь", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html

https://ria.ru/20210522/rak-1733304556.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин