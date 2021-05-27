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Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями - РИА Новости, 27.05.2021
Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
Власти РФ будут и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:07
2021-05-27T10:07
2021-05-27T10:07
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти РФ будут и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении, уже сейчас российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил с обращением к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.По его словам, за последние 4 года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга - только в прошлом году их было сделано 667."Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения.Достаточно сказать, что в 91 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало 5% детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90%", - сказал Путин.Кроме того, как отметил президент, в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России - в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме."От этого напрямую зависят сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит будущее нашего государства. Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы", - сказал Путин.Он пожелал участникам конгресса плодотворной работы, поблагодарив за преданность своего делу. "Убежден, что ваш самоотверженный труд, чуткое отношение к детям помогут им преодолеть, победить болезнь", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html
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россия, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Власти РФ будут и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении, уже сейчас российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, заявил президент России Владимир Путин
.
Глава государства выступил с обращением к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.
По его словам, за последние 4 года в целом по России
объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга - только в прошлом году их было сделано 667.
"Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН
и Всемирной организацией здравоохранения.
Достаточно сказать, что в 91 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливало 5% детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90%", - сказал Путин.
"Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении", - заверил он.
Кроме того, как отметил президент, в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России - в Воронеже
, Казани
, Уфе
, Ростове-на-Дону
и Краснодаре
, чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме.
"От этого напрямую зависят сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит будущее нашего государства. Другая важнейшая задача - поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы", - сказал Путин.
Он пожелал участникам конгресса плодотворной работы, поблагодарив за преданность своего делу. "Убежден, что ваш самоотверженный труд, чуткое отношение к детям помогут им преодолеть, победить болезнь", - добавил Путин.