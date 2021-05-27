В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:23 27.05.2021 (обновлено: 09:35 27.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Польша разочарована строительством проекта "Северный поток — 2", на котором настояла ФРГ и чему не стали препятствовать США, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий, пишет агентство PAP.
"Для Польши это большой удар — завершение строительства проекта "Северный поток — 2", на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США", — сказал политик.
По его словам, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно сократится транзит газа через Украину и соответственно Польшу и они будут завязаны на "Северном потоке".
"Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся "принципиальными борцами с российской угрозой'", — сказал Джабаров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.