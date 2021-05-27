https://ria.ru/20210527/pismo-1734511050.html

Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном

Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном - РИА Новости, 27.05.2021

Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T23:38

2021-05-27T23:38

2021-05-27T23:38

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "предумышленный и незаконный угон".Согласно письму, белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщения о бомбе, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. О'Лири утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

https://ria.ru/20210527/rassledovanie-1734510840.html

https://ria.ru/20210527/polety-1734495166.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире