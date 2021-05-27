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Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном - РИА Новости, 27.05.2021
Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T23:38
2021-05-27T23:38
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "предумышленный и незаконный угон".Согласно письму, белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщения о бомбе, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. О'Лири утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире

Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном

23:38 27.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 23:29
Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Сообщается, что О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "предумышленный и незаконный угон".
Согласно письму, белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщения о бомбе, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. О'Лири утверждает, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.
Женщина в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 20:08
Посольство Белоруссии в ФРГ посоветовало летать через Москву и Стамбул
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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