https://ria.ru/20210527/pismo-1734455540.html

Провайдер рассказал, когда отправили письмо о бомбе на борту Ryanair

Провайдер рассказал, когда отправили письмо о бомбе на борту Ryanair - РИА Новости, 27.05.2021

Провайдер рассказал, когда отправили письмо о бомбе на борту Ryanair

Швейцарский провайдер ProtonMail утверждает, что письмо о якобы заложенной бомбе на борту Ryanair было отправлено после разворота самолета в сторону Минска. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T16:43

2021-05-27T16:43

2021-05-27T17:03

protonmail

технологии

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

швейцария

в мире

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ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарский провайдер ProtonMail утверждает, что письмо о якобы заложенной бомбе на борту Ryanair было отправлено после разворота самолета в сторону Минска.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили "из-за рубежа, из Швейцарии" одновременно в Афины, Вильнюс и Минск."Двадцать шестого мая в прессу просочилась копия электронного письма. Это письмо было получено не от компании Proton, и из-за шифрования, используемого ProtonMail, мы не можем получить к письму доступ или проверить содержание сообщения. Однако мы можем посмотреть, когда было отправлено сообщение, и мы можем подтвердить, что данное сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен (в Минск - ред.)", - заявили РИА Новости в компании.По словам представителя ProtonMail, в компании "не увидели убедительных доказательств того, что белорусские заявления соответствуют действительности", и "готовы оказать поддержку европейским властям в их расследовании ситуации после получения соответствующего юридического запроса"."В связи с использованием ProtonMail белорусскими гражданами для защиты своей частной жизни, правительством Лукашенко были предприняты попытки заблокировать доступ к ProtonMail с лета 2020 года. Мы осуждаем эти действия, а также недавние действия, связанные с рейсом 4978 авиакомпании Ryanair", - подчеркнул представитель провайдера.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734402351.html

https://ria.ru/20210527/protasevich-1734430899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/borrel-1734414397.html

белоруссия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

protonmail, технологии, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, швейцария, в мире