https://ria.ru/20210527/pentagon-1734344337.html

Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага

Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага - РИА Новости, 27.05.2021

Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага

Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T01:15

2021-05-27T01:15

2021-05-27T09:16

россия

джон кирби

министерство обороны сша

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.Так он ответил на просьбу прокомментировать российско-сербские военные учения. Кирби подчеркнул, что не может говорить о маневрах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.Как сообщили ранее в Минобороны России, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран. По данным ведомства, учения на территории балканского государства продлятся до 11 июня.Российские военнослужащие также проведут консультации для сербских коллег и передадут накопленный опыт, приобретенный отечественными инженерными войсками как в России, так и за ее пределами.

https://ria.ru/20210525/plan-1733902685.html

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сша

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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сербия, сша, в мире