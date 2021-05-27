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Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага
Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага - РИА Новости, 27.05.2021
Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага
Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T01:15
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джон кирби
министерство обороны сша
сербия
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.Так он ответил на просьбу прокомментировать российско-сербские военные учения. Кирби подчеркнул, что не может говорить о маневрах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.Как сообщили ранее в Минобороны России, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран. По данным ведомства, учения на территории балканского государства продлятся до 11 июня.Российские военнослужащие также проведут консультации для сербских коллег и передадут накопленный опыт, приобретенный отечественными инженерными войсками как в России, так и за ее пределами.
https://ria.ru/20210525/plan-1733902685.html
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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сербия, сша, в мире

Пентагон отказался вешать на Россию ярлык врага

01:15 27.05.2021 (обновлено: 09:16 27.05.2021)
 
© Фото : Glenn FawcettКонтр-адмирал ВМС США, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Контр-адмирал ВМС США, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : Glenn Fawcett
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Пентагон не называет Россию врагом, сообщил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

"Никто не вешает ярлык "враг" на Россию <…> Это не тот термин, который мы используем касательно России", — заявил Кирби.

Так он ответил на просьбу прокомментировать российско-сербские военные учения. Кирби подчеркнул, что не может говорить о маневрах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.
Как сообщили ранее в Минобороны России, в Сербии пройдут совместные учения военных инженеров двух стран. По данным ведомства, учения на территории балканского государства продлятся до 11 июня.
Российские военнослужащие также проведут консультации для сербских коллег и передадут накопленный опыт, приобретенный отечественными инженерными войсками как в России, так и за ее пределами.
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