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Названы три неочевидных симптома проблем с печенью
Названы три неочевидных симптома проблем с печенью - РИА Новости, 27.05.2021
Названы три неочевидных симптома проблем с печенью
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире "Первого канала" три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T05:57
2021-05-27T05:57
2021-05-27T05:57
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире "Первого канала" три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью.По словам медика, гинекомастия — увеличение груди у мужчин, может быть признаком нездоровой печени. Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин пояснил, что печень выводит из организма многие токсины, а в случае проблем с этим органом у мужчин накапливается гормон эстроген, приводя к проявлению женских черт.Второй признак, при появлении которого следует проверить печень, – беспричинное появление небольших синяков, заявила Малышева. Как объяснил Городокин, печень производит белки, отвечающие за свертываемость крови, а нарушение этого процесса из-за повреждений органа приводит к синякам даже при совсем незначительном физическом воздействии.Кроме того, следует обратить внимание и на красный цвет ладоней, советует Малышева. По словам Городокина, это также связано с повышенным содержанием половых гормонов, приводящих к расширению сосудов в ладонях и вокруг большого пальца.Малышева подчеркнула, что при любом из этих симптомов необходимо сделать УЗИ печени и сдать анализы на ферменты.
https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html
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елена малышева, здоровье, общество
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
назвала в эфире "Первого канала
" три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью.
По словам медика, гинекомастия — увеличение груди у мужчин, может быть признаком нездоровой печени. Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин пояснил, что печень выводит из организма многие токсины, а в случае проблем с этим органом у мужчин накапливается гормон эстроген, приводя к проявлению женских черт.
Второй признак, при появлении которого следует проверить печень, – беспричинное появление небольших синяков, заявила Малышева. Как объяснил Городокин, печень производит белки, отвечающие за свертываемость крови, а нарушение этого процесса из-за повреждений органа приводит к синякам даже при совсем незначительном физическом воздействии.
Кроме того, следует обратить внимание и на красный цвет ладоней, советует Малышева. По словам Городокина, это также связано с повышенным содержанием половых гормонов, приводящих к расширению сосудов в ладонях и вокруг большого пальца.
Малышева подчеркнула, что при любом из этих симптомов необходимо сделать УЗИ печени и сдать анализы на ферменты.