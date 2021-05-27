https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734369523.html

Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном

Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном - РИА Новости, 27.05.2021

Пашинян прокомментировал пленение армянских военных Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает похищением последний инцидент на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:35

2021-05-27T10:35

2021-05-27T11:29

никол пашинян

минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает похищением последний инцидент на границе с Азербайджаном.Сегодня на рубеже двух государств — в районе Гегаркуникской области — азербайджанцы взяли в плен шесть армянских военных. В Баку заявили, что они пытались пересечь границу, в Ереване утверждают, что задержанные выполняли инженерные работы на своей территории. Азербайджан назвал случившееся провокационным террористическим актом, Армения расценила произошедшее как намеренное обострение.Также он сказал, что необходимо использовать все возможности для стабилизации обстановки на границе."Это (инциденты на границе. — Прим. ред.) грубейшее нарушение международного права (со стороны Азербайджана — Прим. ред.), и Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования ситуации", — отметил Пашинян.Двенадцатого мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на другом приграничном участке — в районе Сюникской области, детали при этом не приводились. Ереван обратился в ОДКБ за консультациями, призвав принять меры для устранения "угрозы безопасности и территориальной целостности" страны.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

азербайджан

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никол пашинян, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире