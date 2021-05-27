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Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении - РИА Новости, 27.05.2021
Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:10
2021-05-27T10:27
азербайджан
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает международное право.Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
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азербайджан, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении

10:10 27.05.2021 (обновлено: 10:27 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает международное право.
Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.
"Происходящие (на границе – ред.) инциденты свидетельствуют, что это не обычное явление, как пытаются представить власти Азербайджана. Эта прямая опасность, напрямую угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении", - сказал Пашинян на заседании правительства.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.
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