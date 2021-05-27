https://ria.ru/20210527/pashinyan-1734365699.html

Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении

Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении - РИА Новости, 27.05.2021

Пашинян заявил об угрозе территориальной целостности Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:10

2021-05-27T10:10

2021-05-27T10:27

азербайджан

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напрямую угрожает территориальной целостности Армении и нарушает международное право.Ранее в минобороны Армении заявили, что утром 27 мая "военнослужащие ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых военнослужащих ВС Армении, которые проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области". Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

азербайджан

армения

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азербайджан, никол пашинян, армения, в мире