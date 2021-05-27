https://ria.ru/20210527/otpusk-1734376745.html

Россияне назвали зарплату, за которую согласны работать без отпусков

Россияне назвали зарплату, за которую согласны работать без отпусков - РИА Новости, 27.05.2021

Россияне назвали зарплату, за которую согласны работать без отпусков

Жители России рассказали, при какой заработной плате они готовы трудиться без отпусков, пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру". РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:08

2021-05-27T11:08

2021-05-27T14:10

россия

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жители России рассказали, при какой заработной плате они готовы трудиться без отпусков, пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру".В исследовании приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов.Аналитики выяснили, что россияне согласны отказаться от отдыха при ежемесячной зарплате в 413,6 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга в среднем потребовали бы за такую работу больше (418,3 тысячи), чем москвичи (405,1 тысячи рублей).При этом в прошлом году граждане России готовы были перейти на режим без отпусков и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц.

https://ria.ru/20210524/professii-1733588641.html

россия

санкт-петербург

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2021

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россия, санкт-петербург, общество