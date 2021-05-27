https://ria.ru/20210527/osuzhdennye-1734345705.html

ФСИН заявила, что зарплаты осужденных могут доходить до 224 тысяч рублей

ФСИН заявила, что зарплаты осужденных могут доходить до 224 тысяч рублей - РИА Новости, 27.05.2021

ФСИН заявила, что зарплаты осужденных могут доходить до 224 тысяч рублей

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:43

2021-05-27T02:43

2021-05-27T09:56

россия

александр калашников

арктика

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

москва

новгородская область

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).По данным ФСИН, приведенным в статье "Известий", средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, "например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей", а в ряде случаев зарплата осужденных на принудительные работы превышает среднюю зарплату по региону.Как отметил представитель ведомства, порой заключенные получают 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи (Новгородская область), 94 тысячи (Приморский край), 80 тысяч (Волгоградская область).По данным начальника пресс-бюро ФСИН Кристины Паньшиной, на данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных.Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По его словам, на замену наказания принудительными работами в настоящий момент имеют право 188 тысяч человек. По его мнению, таким образом "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной. Он также добавил, что министерство рассматривает послабления для заключенных, которых планируют направить на очистку Арктики, им могут засчитывать год за полтора.Кроме того, утвержденная правительством России новая концепция развития уголовно-исправительной системы предполагает снижение числа содержащихся в заключении граждан до 400 тысяч к 2024 году и до 250-300 тысяч к 2030-му.

https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733642387.html

https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

россия

арктика

москва

новгородская область

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россия, александр калашников, арктика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, москва, новгородская область, общество