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В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны - РИА Новости, 27.05.2021
В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны
Удостоверение к ордену Великой Отечественной войны спустя 77 лет передали сестре ветерана Ахнафа Усманова в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:09
2021-05-27T10:09
россия
республика башкортостан
центральный военный округ
великая отечественная война (1941-1945)
янаул
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САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Удостоверение к ордену Великой Отечественной войны спустя 77 лет передали сестре ветерана Ахнафа Усманова в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военный комиссариат республики Башкортостан передал удостоверение к ордену Отечественной войны II степени сестре участника Великой Отечественной войны, к которому он был представлен в 1944 году", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Ахнаф Усманов на войну ушел добровольцем, был четырежды ранен во время боев с фашистскими захватчиками. Позже по состоянию здоровья Усманов был отправлен в тыл и пропал без вести, так и не узнав о своей награде.По данным ЦВО, военный комиссар города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Башкирии Марат Харисов передал удостоверение сестре красноармейца - труженице тыла Назибе Фазлеевой.Отмечается, что военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.
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россия, республика башкортостан, центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), янаул

В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны

10:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедали на груди ветерана Великой отечественной войны
Медали на груди ветерана Великой отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Удостоверение к ордену Великой Отечественной войны спустя 77 лет передали сестре ветерана Ахнафа Усманова в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военный комиссариат республики Башкортостан передал удостоверение к ордену Отечественной войны II степени сестре участника Великой Отечественной войны, к которому он был представлен в 1944 году", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, Ахнаф Усманов на войну ушел добровольцем, был четырежды ранен во время боев с фашистскими захватчиками. Позже по состоянию здоровья Усманов был отправлен в тыл и пропал без вести, так и не узнав о своей награде.
По данным ЦВО, военный комиссар города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Башкирии Марат Харисов передал удостоверение сестре красноармейца - труженице тыла Назибе Фазлеевой.
Отмечается, что военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.
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РоссияРеспублика БашкортостанЦентральный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Янаул
 
 
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