https://ria.ru/20210527/orden-1734365266.html

В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны

В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны - РИА Новости, 27.05.2021

В Башкирии спустя 77 лет нашли хозяина ордена Отечественной войны

Удостоверение к ордену Великой Отечественной войны спустя 77 лет передали сестре ветерана Ахнафа Усманова в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:09

2021-05-27T10:09

2021-05-27T10:09

россия

республика башкортостан

центральный военный округ

великая отечественная война (1941-1945)

янаул

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САМАРА, 27 мая — РИА Новости. Удостоверение к ордену Великой Отечественной войны спустя 77 лет передали сестре ветерана Ахнафа Усманова в Башкирии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."Военный комиссариат республики Башкортостан передал удостоверение к ордену Отечественной войны II степени сестре участника Великой Отечественной войны, к которому он был представлен в 1944 году", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Ахнаф Усманов на войну ушел добровольцем, был четырежды ранен во время боев с фашистскими захватчиками. Позже по состоянию здоровья Усманов был отправлен в тыл и пропал без вести, так и не узнав о своей награде.По данным ЦВО, военный комиссар города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Башкирии Марат Харисов передал удостоверение сестре красноармейца - труженице тыла Назибе Фазлеевой.Отмечается, что военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

https://ria.ru/20201209/veteran-1588409855.html

https://ria.ru/20190507/1553330380.html

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россия, республика башкортостан, центральный военный округ, великая отечественная война (1941-1945), янаул